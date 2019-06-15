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Karşı şeride geçerek takla attı

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Karşı şeride geçerek takla attı
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Lefkoşa-Girne anayolunda bugün sabah saatlerinde alkollü ve süratli sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçerek takla attığı kaza ucuz atlatıldı.

Polisten verilen bilgiye göre saat 06:30 raddelerinde Lefkoşa Girne anayolu 1 -2 kilometreleri Lefkoşa istikametine doğru seyreden sürücüsü meçhul JA 686 plakalı araç sürücüsünün aşırı sürat ve dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun gidiş ve gelişme ayıran orta refüje aracının sağ ön kısmı ile çarptıktan sonra iki takla atıp tavanı üzerine durdu. Kaza sonucu yaralanan olmazken, sürücünün olay yerinden kaçtığı ve hünüz tespit edilemediği bildirildi. Kazada JA 686 plakalı araca 10000 TL, tahmini hasar oldu.

Edinilen bilgiye göre sürücünün Pakistan uyruklu olduğu ve alkollü olduğu bildirilirken, yaşanan kaza sırasında Girne’ye doğru ilerlemekte olan bir bayan sürücünün önüne savrulan kaza yapan araçtan dolayı kısa süreli bir şok yaşadığı bildirilirken, daha sonra polise şikayette bulunduğu belirtildi.

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