Karpaz yolunda iki kazada 3 kişi yaralandı

İskele - Karpaz anayolu üzerinde öğle saatlerinde iki farklı noktada meydana gelen kazalarda araç sürücüleri ve yolcu koltuğundaki bir kişi yaralandı. Kazalardan biri Karpaz - İskele Anayolu üzerindeki Pamuklu – Çayırova yolu yakınlarında, diğeri ise Pamuklu- Kumyalı arasında meydana geldi. Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgide her iki kazanın da detaylarına şöyle yer verildi: Pamuklu – Çayırova yakınlarındaki kaza: “Bugün saat 13.30 sıralarında, Karpaz - İskele Anayolu üzerinde, 45 yaşındaki Hanife Kendili, yönetimindeki GS 685 plakalı salon araç ile İskele istikametine doğru seyrettiği sırada, Pamuklu - Çayırova Anayolunun 1-2 km'leri arasında geldiği zamana, sola meyilli viraja geldiği esnada direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak takla atmıştır. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisi halen sürüyor.”

İKİ RUM YARALANDI

Pamuklu- Kumyalı arasındaki kaza: “Gazimağusa- Karpaz Anayolu, Pamuklu- Kumyalı arasında saat 13.45 de meydana gelen bir diğer trafik kazasında ise İoannis Michael (E-64), yönetimindeki EEM 831 plakalı araç ile Karpaz istikametine doğru seyrettiği sırada yolun solundan çıkarak takla atmıştır. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü İoannis Michael ile araçta yolcu olarak bulunan Giannis Theodorou (E-68) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.”