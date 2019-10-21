banner255
banner69
Bu araçları denetleyen yok mu?
Bu araçları denetleyen yok mu?
3 0
Cihangir’in zirve yürüyüşü
Cihangir’in zirve yürüyüşü
27 0
 
Lefkoşa çocuklar için koştu
Lefkoşa çocuklar için koştu
25 0
Sirtaki coşkusu
Sirtaki coşkusu
12 0
İskele’ye açık hava sınıfı
İskele’ye açık hava sınıfı
7 0
Lider direkleri geçemedi
Lider direkleri geçemedi
121 0
ABD-Türkiye görüşmesinin detayları sızdı
ABD-Türkiye görüşmesinin detayları sızdı
14 0
banner82

Karpaz yolunda 15 dakika arayla iki ayrı kaza

banner27

İskele - Karpaz anayolu üzerinde dün öğle saatlerinde iki farklı noktada 15 dakika arayla meydana gelen kazalarda ikisi Rum üç kişi yaralandı

Karpaz yolunda 15 dakika arayla iki ayrı kaza
banner267

Murat ASLAN

İskele - Karpaz anayolu üzerinde dün öğle saatlerinde  iki farklı noktada meydana gelen kazalarda araç sürücüleri ve yolcu koltuğundaki bir kişi yaralandı. Kazalardan biri Karpaz - İskele Anayolu üzerindeki Pamuklu – Çayırova yolu yakınlarında, diğeri ise Pamuklu- Kumyalı arasında meydana gelirken ikisi Rum 3 kişi yaralandı.

YOLDAN ÇIKARAK TAKLA ATTI

Polis Basın Subaylığından verilen bilgide Pamuklu – Çayırova yakınlarındaki kaza dün saat 13.30 sıralarında, Karpaz - İskele Anayolu üzerinde,  45 yaşındaki Hanife Kendili, yönetimindeki GS 685 plakalı salon araç ile İskele istikametine doğru seyrettiği sırada,  Pamuklu - Çayırova Anayolunun 1-2 km'leri arasında geldiği zamana,  sola meyilli viraja geldiği esnada  direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak takla atmıştır.  Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisi halen sürüyor.

İKİ RUM YARALANDI

Öte yandan Gazimağusa- Karpaz Anayolu, Pamuklu- Kumyalı arasında saat 13.45 de meydana gelen bir diğer trafik kazasında ise 64 yaşındaki İoannis Michael, yönetimindeki EEM 831 plakalı araç ile Karpaz istikametine doğru seyrettiği sırada yolun solundan çıkarak takla atmıştır.  Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü İoannis Michael ile araçta yolcu olarak bulunan 68 yaşındaki Giannis Theodorou kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor.  Soruşturma devam etmekte

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.