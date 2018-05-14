Karpaz bölgesinde denizde ceset sayısı artıyor

Karpaz bölgesinde dünden beridir denizde bulunan ceset sayısı artmaya devam ediyor.Ceset sayısı altıya ulaştı. Yeni Erenköy Anten Mevki ile Dipkarpaz ararasında, deniz içerisinde yaklaşık 30 yaşlarında iki erkek cesedine daha ulaşıldı. Cesetler Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Erenköy -Dipkarpaz arasında bulunan taş ocağı mevkiinden karaya çıkarıldılar.
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