Karpaz anayolunda ölümlü kaza

Pamuklu-Kumyalı anayolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti. Bize ulaşan bilgilere göre saat 15.30 sıralarında Pamuklu-Kumyalı anayolunda bir salon araç ile van tipi aracın yüz yüzüe çarğışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişinin olay yerinde öldüği bir kişi yaralandığı bildirildi. Kazada hayatını kaybedenlerin isimleri ile ilgili henüz net bir bilgi olmadığı bildirildi.
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