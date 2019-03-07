Karpaz anayolunda ölümlü kaza

Pamuklu-Kumyalı anayolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti. Bize ulaşan bilgilere göre saat 15.30 sıralarında Pamuklu-Kumyalı anayolunda bir salon araç ile van tipi aracın yüz yüzüe çarğışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişinin olay yerinde öldüği bir kişi yaralandığı bildirildi. Kazada hayatını kaybedenlerin isimleri ile ilgili henüz net bir bilgi olmadığı bildirildi.