banner255
Hitler’in Koştuğu Kader Mızrağı
Hitler’in Koştuğu Kader Mızrağı
37 0
Gol yok, avantaj yok
Gol yok, avantaj yok
42 0
 
98 0
Tükenmişlik sendromu ile başa çıkmanın 11 yolu
Tükenmişlik sendromu ile başa çıkmanın 11 yolu
50 0
Sirkenin Akla Gelmeyecek Faydaları
Sirkenin Akla Gelmeyecek Faydaları
53 0
Bu sürücünün ayrıcalığı ne?
Bu sürücünün ayrıcalığı ne?
235 0
Hentbolun süperi UKÜ
Hentbolun süperi UKÜ
18 0
banner82

Karpaz anayolunda ölümlü kaza

banner27

banner262
Karpaz anayolunda ölümlü kaza
banner267

Pamuklu-Kumyalı anayolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti. Bize ulaşan bilgilere göre saat 15.30 sıralarında Pamuklu-Kumyalı anayolunda bir salon araç ile van tipi aracın yüz yüzüe çarğışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişinin olay yerinde öldüği bir kişi yaralandığı bildirildi. Kazada hayatını kaybedenlerin isimleri ile ilgili henüz net bir bilgi olmadığı bildirildi.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.