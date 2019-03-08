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Karısına iftira attı

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Girne Adli Şube’ye giderek ayrılma aşamasında olduğu eşinin 11 bin TL parasını çaldığına dair ifade verip, şikâyetçi olan Caner Şener’in, yalan ifade verdiği ortaya çıktı

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Karısına iftira attı
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Evrim KAMALI

Ayrılma aşamasında olan eşinin parasını çaldığına dair polise verdiği ifadenin yalan olduğu ortaya çıkan Caner Şener, tutuklanarak dün Girne’de mahkemeye çıkarıldı. 

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru,  6 Mart tarihinde şubeye gelen zanlının ayrılma aşamasında olduğu eşi D.Ş’nin 11 bin TL nakit parasını çaldığına dair ifade verip, şikâyetçi olduğunu söyledi. Polis, şikâyet üzerine soruşturma başlatıldığını, tanık ifadeleri ve para ile ilgili araştırmalar yaptıklarını kaydeden polis, soruşturma sonucu zanlının yalan ifade verdiğini tespit ettiklerini belirtti. Zanlının 6 aynı gün “amme fesatçılığı” suçundan tutuklandığını kaydeden polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasını, haftada bir gün polise giderek imza atmasını şart koşarak zanlıyı teminata bağladı.

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