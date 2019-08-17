Karı koca sınır dışı edilecek

Sandallar köyünde KKTC’de iki yıldır izinsiz ikamet ettikleri tespit edilen Özbekistanlı karı koca tutuklandı

Sandallar köyünde polis ekipleri tarafından yapılan kontroller sırasında 2017 yılından beri KKTC’de izinsiz ikamet ettikleri tespit edilen Özbekistan uyruklu karı koca tutuklandı.

“KKTC’de izinsiz ikamet etmek” suçlamasıyla dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Jamshid Radjabov ile Zulfira Radjabov aleyhine 3’er günlük tutukluluk süresi temin edilirken,zanlıların patronu Hasan Ereş hakkında ise “Çalışma izinsiz adam çalıştırmak” suçundan dolayı soruşturma başlatıldı.

Meselenin tahkikat memuru Ömer Ülger, zanlı Jamshid Radjabov ile Zulfira Radjabov’un 15 Ağustos 2019 tarihinde Sandallar köyünün ağıllar bölgesinde polis ekipleri tarafından yapılan kontroller sonucunda tespit edildiklerini belirtti. Zanlılar hakkında yapılan muhaceret kontrollerinde zanlı Jamshid Radjabov’un 29 Temmuz 2017, zanlı Zulfira Radjabov’un ise 16 Kasım 2017 tarihinden beri KKTC’de izinsiz ikamet ettiklerinin tespit edildiğini belirten Ülger, zanlıların tutuklandığını söyledi.

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, zanlı Jamshid Radjabov ile ZulfirRadjabov’un tahkikat maksatları bakımından 3’er gün süreyle poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.