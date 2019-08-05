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Kargoyla gelen paketten uyuşturucu çıktı

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Ülkeye kargo ile gelen pakette 10 gram hintkeneviri türü uyuşturucu bulundu. Paketi almaya gelen Mehmet Can Yiğit suçüstü yakalandı

Kargoyla gelen paketten uyuşturucu çıktı
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Evrim KAMALI

Kargodan gelen pakette uyuşturucu çıktı, polis 25 yaşındaki Mehmet Can Yiğit adlı genci tutukladı.

Ülkemize kargo ile gelen uyuşturucunun gümrük memurları tarafından fark edilmesi üzerine narkotik ekiplerinin takibe aldığı paketi almaya gelen zanlı Mehmet Can Yiğit tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Ertuğ Akşahoğlu olayla ilgili bulguları aktardı. Akşahoğlu huzurda bulunan zanlı Mehmet Can Yiğit’in adına 2 Ağustos 2019 tarihinde saat 15.30 sıralarında bir kargo şirketi aracılığı ile Gümrük ve Rüsumat Dairesi’ne gönderilen paket içerisinde görevli personel tarafından yapılan kontrolde yaklaşık 10 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu ve olayın polise bildirildiğini söyledi. Polis olay yerine gelen narkotik ekiplerinin konu paketi takibe aldığını ve bu takip sırasında paketi almaya gelen zanlı Mehmet Can Yiğit’in suçüstü tespit edilerek yakalandığını belirtti. Polis memuru Ertuğ Akşahoğlu mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın henüz yeni olduğunu emare alınan uyuşturucu maddenin laboratuvar sonuçlarının beklendiğini belirterek tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının ilk etapta  3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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