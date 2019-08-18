 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
Kaçak avı hız kesmiyor
Kaçak avı hız kesmiyor
35 0
TUFAD, Kastamonu'da festivale katıldı
TUFAD, Kastamonu'da festivale katıldı
11 0
 
Skoda’dan off-road özellikli pick-up
Skoda’dan off-road özellikli pick-up
14 0
Yenicami'den, Çağdaş vetosu
Yenicami'den, Çağdaş vetosu
185 0
Yanan ütü tabanı nasıl temizlenir?
Yanan ütü tabanı nasıl temizlenir?
38 0
Üretici çekirgelerden el aman çekiyor
Üretici çekirgelerden el aman çekiyor
30 0
İmamoğlu, Leymosun derbisini izlemek istiyor
İmamoğlu, Leymosun derbisini izlemek istiyor
110 0
banner82

Kardeşinin pasaportuyla kaçacaktı

banner27

Kamerunlu Eddie Nguefack Zemsang, kardeşine ait pasaportla Ercan’dan çıkış yapmak isterken yakalandı. Zanlının Mayıs ayında askeri yasak bölgeye ihlal ederek Güney’e geçtiği ve önceki gün tekrar askeri bölgeyi ihlal ederek Güney’den KKTC' ye giriş yaptığı ortaya çıktı

Kardeşinin pasaportuyla kaçacaktı
banner267

Evrim KAMALI

Ercan Havalimanı’ndan kardeşine ait pasaportla çıkış yapmak isterken yakalanan zanlı Eddie Nguefack Zemsang tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis Memuru Kozal Depreli, olayla ilgili bulguları aktardı. Depreli, huzurda bulunan zanlı Eddie Nguefack Zemsang’ın 16 Ağustos 2019 tarihinde Ercan Havaalanı’nda, tasarrufunda bulunan ve Mbu Mbı Joseph adına ıstar olunan 0761938 seri numaralı Kamerun pasaportu ile başkasının kimliğine bürünüp bilet bagaj işlemlerini yaptırıp KKTC'den çıkış yapmak istediği esnada görevli Muhaceret Polisi tarafından suçüstü tespit edilerek tutuklandığını belirtti. Polis, ayni gün zanlının aleyhinde yapılan soruşturmada, 29 Şubat 2019 tarihinde yine Mbu Mbi Joseph adına ıstar olunan pasaportu ile başkasının kimliğine bürünüp KKTC'ye giriş yaptığının tespit edildiğini mahkemeye aktardı.  Polis, yine ayni zanlının vermiş olduğu gönüllü ifadesinde, 2019 yılı Mayıs ayı içerisinde henüz tespit edilemeyen bir bölgeden 1. derecede askeri yasak bölgeye ihlal ederek Güney Kıbrıs’a geçip, 16 Ağustos 2019 tarihinde tekrar askeri yasak bölgeyi ihlal ederek Güney Kıbrıs’tan KKTC' ye giriş yaptığının öğrenildiğini anlattı.

Polis, mesele ile ilgili olarak tahkikatın yeni başladığını ve zanlının vermiş olduğu gönüllü ifadesinin teyit ve tekzibinin yapılacağını söyleyerek, bu bağlamda zanlının 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu, zanlının üç gün tutuklu kalmasına emir verdi. 

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.