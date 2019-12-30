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Kardeşinin kimliğini sahteleyerek ülkeye girdi

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2005 yılına ait 2.394 TL vize borcunu ödemeyerek, kardeşinin TC kimliğine kendi fotoğrafını yapıştırıp, 2019 yılı Mayıs ayı içerisinde Ercan Havalimanı’nda görevli memura vermek suretiyle tedavüle sürüp, belgede adı geçenin kimliğine büründüğü tespit edilen Aslan Özkan Beyarmudu’nda tutuklandı

Kardeşinin kimliğini sahteleyerek ülkeye girdi

 

(Kamalı Haber)

Kardeşinin kimliğini sahteleyerek ülkemize giriş yapan zanlı Aslan Özkan tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ali Aydoğanlı olguları aktardı. Polis, zanlı Aslan Özkan’ın 2005 yılına ait 2.394 TL vize borcunu ödemeyerek, kardeşinin  TC kimliğine kendi fotoğrafını yapıştırıp, 2019 yılı Mayıs ayı  içerisinde Ercan Havalimanı’nda görevli memura vermek suretiyle tedavüle sürüp, belgede adı geçenin kimliğine büründüğünün tespit edildiğini mahkemeye aktardı. Polis, zanlının 28 Aralık 2019 tarihinde Beyarmudu’nda tespit edildiğini ve gönüllü ifade verdiğini ancak tahkikatın devam ettiğini belirterek, iki gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Özge Uğraşın, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının iki gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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