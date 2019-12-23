Karara kısa süre kala teminata bağlandı

Gemikonağı’nda geçtiğimiz yıl bir eğlence mekanında çıkan kavga sonrası

Kadir Geylani Güven’i öldürmeye teşebbüs ettiği iddia edilen ve 14 aydan beri tutuklu yargılanan Hasan Kani teminata bağlandı.

Önce teminat şartlarını yerine getiremeyen Hasan Kani daha sonra şartları yerine getirdi ve tutuksuz yargılanacak.

Kani ile dava kararının mahkeme tarafından açıklanmasına kısa süre kala zanlının teminata bağlanması dikkat çekti.

Hatırlanacağı üzere Hasan Kani ve arkadaşı Mehmet Dağlıoğlu bindikleri araçla önceden kavga ettikleri Kadir Geylani Güven’e çarpmış ve araçlarının altına alarak sürüklemişlerdi.

Ağır yaralanan Geylani, özel ambulans uçakla İzmir’e gönderilmişti.