Karakız’ın ölümünde cinayet şüphesi

Girne’de önceki Perşembe günü denize düşen ve ölü olarak bulunan 25 yaşındaki Halil Karakız’ın kafasına vurularak öldürüldüğü ihtimali araştırılmaya başlandı. Olayla ilgili 20 yaşındaki Arif Gökçek tutuklandı

Evrim KAMALI

Girne’de önceki Perşembe günü denize düşen ve ölü olarak bulunan 25 yaşındaki Halil Karakız’ın öldürüldüğü ihtimali araştırılmaya başlandı

Karakız’ın ölümünün; “kafasına sert bir cisimle vurulması sonucu gelişen kafatası sıyrığı ve beyin kanaması” neticesinde olabileceği şüphesi oluştu.

Polis meselede zanlı görülen 20 yaşındaki Arif Gökçek’i tutukladı.

Girne’de meydana gelen adam öldürme suçundan tutuklanan 20 yaşındaki Arif Gökçek dün mahkemeye çıkarıldı.

Halil Karakız

Müfettiş muavini Hasan Gökyay, zanlının 5 Aralıkta birlikte Kordonboyu’na gittiği arkadaşı Halil Karakız’ın denize atladığını, kendisinin onu kurtarmaya çalıştığını söylediğini aktardı. Gökyay, bunun üzerine Karakız’ı arama çalışmaları yapıldığını, cesedinin 6 Aralık’ta mendireğin civarındaki kayalıkların arasında bulunduğunu belirtti. Gökyay, Halil Karakız’ın, 7 aralıkta Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde gerçekleştirilen otopsi neticesinde ölümünün; “kafasına sert bir cisimle vurulması sonucu gelişen kafatası sıyrığı ve beyin kanaması” olduğunun tespit edildiğini söyledi. Müfettiş muavini Hasan Gökyay, bunun üzerine karakola celp edilen zanlının gönüllü ifade vererek adam öldürme suçunu kabul etmediğini söyledi.

Soruşturmanın devam ettiğini, incelenecek kamera görüntüleri olduğunu belirten Gökyay, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

zanlı Arif Gökçek ise, Halil Karakız’ın 10 yıllık arkadaşı olduğunu, psikolojik sorunları olduğunu ve daha önce intihar girişiminde bulunduğunu söyledi. Gökçek, “O gün alkol aldık, Kordonboyu’na gidip kayalıklar üzerinde oturduk. Babasıyla ilgili sorunları anlatıp ağladı. Kendini denize bıraktı. Ben yüzme bilmiyorum. Gözümdeki morluk kayalara çarpmam nedeniyle oldu. Benim suçum yok” dedi.

Zanlı Arif Gökçek’in gözündeki morluklar dikkat çekti