Karakız’ın cesedi bulundu

Girne'de denize düşerek kaybolan 25 yaşındaki Halil Karakız’ın cansız bedenine dün kayalıklar arasında ulaşıldı

Murat ASLAN

Tatil için geldiği Girne'de denize düşerek kaybolan 25 yaşındaki Halil Karakız adlı gencin cansız bedenine dün ulaşıldı.

Karakız’ın cesedin 14.00 sıralarında Girne Antik Liman kayalıklarına vurduğu tespit edildi.

Yoğun çalışmaların ardından çıkarılan ceset, torbaya koyularak Girne Akçiçek Hastanesi’ne götürüldü.

Karakız’ı bulmak için de sabahtan itibaren karadan ve sahil şeridinden arama yapıldı. Polis Özel Harekat Müdürlüğü’ne bağlı dalgıçlar deniz içinden aramalara destek verirken, Sahil Güvenlik ekipleri de denizden arama kurtarmaya katkı koydu. Sivil Savunma, arama çalışmalarında drone uçurdu.

Halil Karakız'ın babası arama çalışmalarını yerinde izledi.

Olay önceki gün Girne’de meydana gelmişti. Tatil için Kahramanmaraş'tan Girne'ye gelen 25 yaşındaki Halil Karakız, önceki gün sabah saatlerinde arkadaşı Arif Göçek ile birlikte Girne Antik Limanı'na gitmişti. Burada kayalıklara çıkan Karakız, dalgalara kapılarak gözden kaybolmuştu.

Denizden ve havadan yapılan arama çalışmaları sonrası Karakız'ın cesedi dün kayalıklarda bulundu. Karakız'ın naaşı Girne Akçiçek Hastanesi morguna kaldırıldı.

"SEN BENİM EN İYİ ARKADAŞIMSIN, KENDİNE İYİ BAK"

İddiaya göre bir takım sorunlar yaşadığını arkadaşı Gökçek'e anlatan Halil Karakız, “Kendine iyi bak. Sen benim en iyi arkadaşımsın” deyip, kayalara doğru yürüyerek kendini boşluğa bıraktı.

Karakız kısa süre içerisinde, şiddetli rüzgar nedeniyle oluşan dalgaların arasında kayboldu.