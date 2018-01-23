Ülke, bugüne kadar hiç tanık olmadığı olayları yaşadı. Seçimlerle başlayan gerilim tavan yaptı, provokasyonlarla birlikte her yanda şiddet kültürü baş gösteriyor. Toplumda endişe hakim.

Afrika Gazetesi, Türkiye’nin Afrin Harekatı’na yönelik “işgal” başlıklı yayını nedeniyle saldırıya uğradı. Gazete önünde toplanan kalabalık grup, gazetenin camlarını kırdı, balkona tırmanıp gazete binasını talan etti, tabelaları söktü, ancak eylemcilere herhangi bir tutuklama yapılmadı. Afrika Gazetesi önüne gidip olayları sakinleştirmek isteyen Cumhurbaşkanı Akıncı da protestolardan nasibini aldı. Eylemciler tarafından yuhalanan, etrafı sarılmak istenen ve üzerine yürünen Akıncı, korumalarının yardımıyla uzaklaştırıldı. Eylemler daha sonra Meclis önüne taşındı. Meclis içerisinde ant içme töreni yapılırken, iki eylemci ellerini kollarını sallayarak Meclis binasının çatısına çıktı, tekbir getirip TC ve Türk Kayı Boyu bayrakları açtı. Meclis’in içerisinde de olaylar vardı. UBP milletvekilleri ile YDP’li vekil Arıklı, CTP milletvekili Doğuş Derya yemin ederken salondan çıktı. Derya, yeminin başında ve sonunda “Faşizme karşı omuz omuza” dedi ve kürsüden barış işaretiyle indi. YDP milletvekili Bertan Zaroğlu bu esnada Derya’nın yüzüne kağıt attı, ortalık karıştı. Salonun izleyici bölümünde de eylemler yapıldı.

Afrika’ya çirkin saldırı

Afrika Gazetesi, Türkiye’nin Afrin Harekatı’na yönelik “işgal” başlıklı yayını nedeniyle saldırıya uğradı. Gazetenin camlarını kıran, balkona tırmanıp gazete binasını tahrip eden ve tabelaları söken eylemcilere herhangi bir tutuklama yapılmadı. Afrika Gazetesi, Türkiye’nin Afrin Harekatı’na yönelik “işgal” başlıklı yayını nedeniyle dün saldırıya uğradı.

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz gün “Kuzey Kıbrıslı kardeşlerim Afrika gazetesine cevap vermesi lazım" çağrısı yapmasının ardından dün Afrika’ya karşı linç girişiminde bulunuldu.

Afrika Gazetesi’ni protesto etmek için ellerinde bayraklarla gazete binasının önüne gelen çeşitli sivil toplum örgütleri, ‘Ya Allah Bismillah Allahuekber’, ‘Recep Tayyip Erdoğan’, ‘Şener Şaşırdın Sabrımızı Taşırdın’ sloganları attı.

Naylon dolusu taşlarla eyleme gelen bazı kişiler, gazetenin camlarını kırdı.

Eylemciler gazetenin balkonuna tırmandı, gazete binasını tahrip etti, tabelaları söktü. Gazetenin duvarları da yumurta yağmuruna tutuldu.

Kalabalığı polis güçlükle önledi ancak herhangi bir tutuklama yapılmadı. Milli ve Manevi Dayanışma Platformu adına eylemde konuşan AK Parti KKTC Temsilcisi Mehmet Demirci, Afrika gazetesini eleştiri sınırı aşmakla suçladı.



Demirci, yaptığı konuşmada, “Vatanın toprak bütünlüğün ve sınırlarını korumak amacıyla, uluslararası teamüllerin kendisine verdiği yetkileri kullanan Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, terör örgütlerini bölgeden temizlemek için başlattığı Zeytin Dalı Harekatı ile Kıbrıs Barış Harekatı arasında bağlantı kurarak eleştiri sınırı ve haddini aşan Afrika gazetesinin, böylesine hassas bir konuda TC Cumhurbaşkanı, Başbakanı ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ni hedef alan yayın ve ifadeleri, asla Kıbrıs Türk halkının görüşleriyle örtüşmemektedir” dedi.

Afrika gazetesini “yalan ve yanlış” haber yazmakla eleştiren Demirci, Afrin’e yönelik harekatı işgal harekatı gibi göstermenin “alçakça” olduğu görüşünü ifade etti.