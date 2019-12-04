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Kar maskeli soyguncular her yerde aranıyor

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Gönyeli’de evinin önünde kaçırılan Argüden Kuyumculuk’un sahibi 74 yaşındaki Süheyla Argüden, Dikmen’e götürülerek darp edildi. Ağzı bantlanan, kolları ve ayakları bağlanan kadın, ardından Alayköy Sanayi Bölgesi’ne bırakıldı. Argüden’i kaçıran kar maskeli soyguncular her yerde aranıyor

Kar maskeli soyguncular her yerde aranıyor

Gönyeli’de önceki akşam saat 20.00 sıralarında evinin önünde kaçırılan 74 yaşındaki Süheyla Argüden’i kaçıran kar maskeli soyguncular her yerde aranıyor.

Maskeli soyguncuların elinden güçlükle kurtularak polise sığınan Argüden’in Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olayın gerçekleştiği bölgedeki kamera görüntülerini mercek altına alan polis, soyguncuların yakalanması için harekete geçti. Polis, olayla ilgili soruşturmasına devam ediyor.

 Gönyeli’de ikamet eden Argüden Kuyumculuk’un sahibi 74 yaşındaki Süheyla Argüden, önceki akşam kar maskeli iki şahıs tarafından aracından indiği sırada evinin önünden kaçırıldı.

Önce Dikmen tarafında bulunan bir bölgeye götürülen Argüden orada ciddi şekilde darp edildi, ağzı bantlandı, kolları ve ayakları da plastik kelepçeyle bağlanıp aracının içinde Alayköy Sanayi bölgesine bırakıldı

Soyguncular, Argüden’in başına silah dayayarak önce kuyumcu dükkanın anahtarını alarak ardından bin TL ve 100 Euro nakit parayı çaldı.

Yaşlı kadının ayaklarına plastik kelepçe takan soyguncular kadını bir ovada bırakarak olay yerinden kaçtılar. 

Alayköy Polis Karayolu'na kendi imkanları ile sığındığı öğrenilen Argüden, ilk ifadesinin ardından kontrol amaçlı hastaneye sevk edildi.

“Polis olayla ilgili şu bilgiyi paylaştı:

“02.12.2019 tarihinde, saat 20:00 sıralarında, Gönyeli’de Lavanta Sokak üzerinde, kimliği meçhul iki erkek meçhul şahıs, aracının yanında durmakta olan Süheyla Argüden’i zorla aracına bindirip ellerini ve ayaklarını bağlayıp kaçırdıktan sonra henüz tespit edilemeyen boş bir arazi içerisine götürülüp Süheyla Ergüden’in tasarrufunda bulunan ruhsatlı tabancasını kafasına dayayıp kuyumcu dükkanının anahtarını vermemesi halinde adı edileni öldürmekle tehdit ettikten sonra cüzdanında bulunan 1000 TL ve 100 Euro parayı alıp olay mahallinden kaçmışlardır. Bahse konu şahıslar aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.”

Lefkoşa’nın tanınmış kuyumcularından biri olan Argüden Kuyumculuğun sahibi olan Süheyla Argüden’in eşi 2012 yılında Lefkoşa’da cinayete kurban gitmişti. Lefkoşa’ Kermiya bölgesinde işlenen korkunç cinayette 69 yaşındaki Argüden ve Argold Kuyumculuk’un sahibi Ali Argüden, boğazı bağ ile sıkılarak öldürülmüş katil veya katilleri bulunamamıştı.

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