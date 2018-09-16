Kaportacı kundakçıları yakalandı

Mağusa’da “WRC Kaporta” isimli iş yerini kundakladıkları iddia edilen Ferhat Doğan ile Abdülkerim Karabiber tutuklandı…

Gamze PİR BAYKUR

Mağusa Büyük Organize Sanayi Bölgesi’nde “WRC Kaporta” isimli iş yerini sabaha karşı ateşe vererek kundakladıkları iddia edilen Ferhat Doğan ile Abdülkerim Karabiber olaydan 3 gün sonra tespit edilerek tutuklandı. “Kundaklama” suçlamasıyla dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Doğan ile Karabiber aleyhine 3 günlük tutukluluk süresi temin edildi.

OFİSİ ATEŞE VERDİLER…

Meselenin tahkikat memuru, zanlı Ferhat Doğan ile Abdülkerim Karabiber’in 11 Eylül tarihinde saat 03:00 raddelerinde Mağusa Büyük Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren “WRC Kaporta” isimli iş yerinin alüminyumdan yapılmış ofisin kilitli kapısını zorlayarak açıp ofis içerisine girdiklerini açıkladı. Zanlıların ofis içerisini çakmak ile ateşe verip kundakladıklarını belirten tahkikat memuru, zanlı Ferhat Doğan’ın 14 Eylül tarihinde tespit edilerek tutuklandığını açıkladı. Tahkikat memuru, zanlı Doğan’dan yapılan soruşturmada söz konusu kundaklamayı zanlı Abdülkerim Karabiber ile birlikte yaptıklarını beyan etmesi üzerine zanlı Karabiber’in de 15 Eylül tarihinde tespit edilerek tutuklandığını açıkladı. Zanlılar aleyhine yürütülen tahkikatın yeni başladığını belirten tahkikat memuru, zanlıların 3’er gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mağusa Kaza Mahkemesi Kıdemli Yargıcı Hasan Dağlı, zanlı Ferhat Doğan ile Abdülkerim Karabiber’in tahkikat maksatları bakımından 3’er gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.