Kaportacı dükkanı kül oldu

Hamitköy'deki Nissan isimli iş yerinin kaporta - boya bölümündeki araç boya fırınında yangın çıktı

Murat ASLAN

Hamitköy'de Anıt Tepe Caddesi üzerinde bulunan Nissan isimli iş yerinin kaporta - boya bölümündeki araç boya fırınında yangın çıktı.

Saat 11.50 sıralarında çıkan yangın sonucu iki adet araç boyama fırını, muhtelif boya malzemeleri ve fırın içerisinde bulunan bir araç yanarak zarar gördü. Ayrıca binada yangın sonucu maddi hasar meydana geldi.

Yangının başlamasının ardından, böylesi acil durumlarda ne yapılması gerektiği konusunda eğitim görmüş Nissan personeli, yangının daha geniş bir alana yayılmaması ve mazot depolarına ulaşmaması için her türlü tedbiri alarak, büyük bir felaketin yaşanmasını önledi.

“EN BÜYÜK TESELLİ CAN KAYBI YAŞANMAMASI”

Öte yandan olay yerinde inceleme yapan Capital Group Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Arhun, olayda herhangi bir can kaybının yaşanmamasının en büyük tesellisi olduğunu belirterek, yangın anında fedakarca çalışan Nissan personeline, İtfaiye ekiplerine, arayarak, bizzat gelerek dayanışma ve üzüntülerini bildirerek herkese çok teşekkür etti. Çıkan yangında dumandan etkilenen bir kedinin ise veterinere götürülerek hayata döndürüldüğünü açıklayan Tekin Arhun, hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Yangın sırasında zarar görmüş veya yanmış olan araçların her türlü zararının telafi edileceğini belirten Tekin Arhun, Nissan showroom ve servis garajında hizmette herhangi bir aksama yaşanmayacağını açıkladı.