Kaplıca'da bulunan cesetin kimliği belirlendi

Çayırova'daki evinden geçtiğimiz hafta Pazartesi günü ayrılan ve kendisinden haber alınamayan Veysel Coşkun için arama çalışmaları sırasında, Kaplıca-Mersinlik arasında kayalıklarda kıyafet, ayakkabı ve ayakkabının içinde ise şarjı bitmek üzere olan bir cep telefonu bulunması sonrası yapılan aramalarda kıyafetlerden yaklaşık 1 kilometre uzağında deniz kenarında cürümeye yüz tutmuş bir erkek cesedi bulunmuştu.

Cesedin kimliğinin belirlenememsi sonrasında kimlik tespiti için yapılan DNA testi sonucunda cesedin Veysel Coşkun'a ait olduğu belirlendi.