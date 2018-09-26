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Kaplıca'da bulunan cesetin kimliği belirlendi

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Kaplıca'da bulunan cesetin kimliği belirlendi
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Çayırova'daki evinden geçtiğimiz hafta Pazartesi günü ayrılan ve kendisinden haber alınamayan Veysel Coşkun için arama çalışmaları sırasında, Kaplıca-Mersinlik arasında kayalıklarda kıyafet, ayakkabı ve ayakkabının içinde ise şarjı bitmek üzere olan bir cep telefonu bulunması sonrası  yapılan aramalarda kıyafetlerden yaklaşık 1 kilometre uzağında deniz kenarında cürümeye yüz tutmuş bir erkek cesedi bulunmuştu.

Cesedin kimliğinin belirlenememsi sonrasında kimlik tespiti için yapılan DNA testi sonucunda cesedin Veysel Coşkun'a ait olduğu belirlendi.

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