Kapkaççılar gece kulübünde yakalandı

Lefkoşa’daki İş Bankası’nda Ferhat Yılmaz’ın elinde tuttuğu 31 bin TL’yi çalıp kaçan iki zanlı, Gaziveren yolundaki bir gece kulübünde yakalandı

Evrim KAMALI

Lefkoşa’da İş Bankası’nda gerçekleşen soygun olayıyla ilgili tutuklanan zanlılar Batuhan Tekatlı ve Ramazan Can Çalışkan, dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili olarak olguları aktaran Zübeyde Sennaroğlu, 30.01.2019 tarihinde saat 14.42’de Gazeteci Kemal Aşık Caddesi Küçük Kaymaklı’da Terminal karşısında bulunan İş Bankası Şubesine müşteri olarak giden ve KKTC’de turist olarak bulunan zanlı Batuhan Tekatlı ile Ramazan Can Çalışkan’ın banka içerisinde işlem sırasında bekleyen Yeniceköy’de sakin Ferhat Yılmaz’ın tasarrufunda içerisinde 31.000 TL para bulunan zarfı alarak sirkat edip olay yerinden kaçtıklarını mahkemeye aktardı. Sennaroğlu, 31.01.2019 tarihinde iki zanlının da Güzelyurt-Gaziveren yolu üzerindeki Irros Gece kulübünde tespit edildiğini belirtti. Sennaroğlu, zanlı Batuhan Tekatlı’nın tasarrufunda 24.482.05 TL nakit para zanlı Ramazan Can Çalışkan'nın tasarrufunda ise 85 TL nakit para tespit edilerek toplamda 24.567.05 TL para emare olarak alındığını kaydetti. Aynı gün zanlıların Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını belirten Sennaroğlu, sabah saatlerinde işlemiş oldukları suçla ilgili olarak polise gönüllü ifade verdiklerini anlattı. Sennaroğlu, meselenin tahkikatının henüz yeni başladığını ve sirkat edilen paranın 6.343 TL’nin henüz bulunamadığını söyledi. Sennaroğlu, zanlıların gönüllü ifadelerinin teyit ve tekzibine yeni başlandığını belirterek, tahkikatın salim bir şekilde yürütülmesi için zanlıların poliste 1 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlıların soruşturma maksatlı ilk etapta bir gün tutuklu kalmasına emir verdi.

FERHAT YILMAZ: BANKAYA DAVA AÇACAĞIM

Öte yandan olaya maruz kalan 66 yaşındaki Ferhat Yılmaz, “Yaşadıklarım karşısında şoka uğradım. Her şey bir anda olupbitti” dedi.

İlk kez böyle olay yaşadığını ifade eden Yılmaz şunları söyledi:

“Bir bankadan oğluma para göndermek için para çektim. Daha sonra Terminal’deki İş Bankası’na gittim. Sıra numarası alıp bekleyemeye başladım. Bankta oturuyordum, içerisi çok fazla kalabalık değildi. Aniden elimdeki zarf bir şahıs tarafından çekilerek alın kapıya yakın oturduğum için zarfı alıp hemen, yanındaki diğer kişi ile dışarı doğru koşmaya başladılar. Ben de bir süre peşlerinden koştum ancak yakalayamadım. Daha sonra bankaya döndüm. Oradakiler de ne olduğunu tam anlayamadı. Olayı anlattım, kamera görüntülerine bakıldı ve polis çağrıldı. Ben de polis ile birlikte görüntüleri izledim. O iki şahıs beni gözüne kestirmiş, takip etmiş.”

Kıbrıs’ta 1974 yılında savaşa katıldığını, gazi olduğunu ifade eden Yılmaz, “31 bin TL param çalındı. O para benim değil, çocuklarıma aitti. Bankada güvenlik görevlisi yoktu. Eğer olsaydı onlar cesaret etmeyeceklerdi. Bankaya dava açacağım” dedi.