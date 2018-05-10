banner107
Girne – Hamitköy maçı belirleyeci olacak
Girne – Hamitköy maçı belirleyeci olacak
178 0
Doğancı yolu yarıladı
Doğancı yolu yarıladı
85 0
Gözler son biletlerde olacak
Gözler son biletlerde olacak
177 0
“O kupa gelecek”
“O kupa gelecek”
164 0
Motodrag heyecanı, Aydınköy’de yaşandı
Motodrag heyecanı, Aydınköy’de yaşandı
33 0
4 saatlik elektrik kesintisi
4 saatlik elektrik kesintisi
194 0
Düzkaya şampiyon olarak geri döndü
Düzkaya şampiyon olarak geri döndü
200 0
Galatasaray, adım adım şampiyonluğa gidiyor
Galatasaray, adım adım şampiyonluğa gidiyor
22 0
banner82
banner147

Kapalı yolda toprak sete çarpıp havalandı

banner27

Kapalı yolda toprak sete çarpıp havalandı
banner137

Henüz trafiğe açılmayan Lefkoşa çevre yolunda sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazası ucuz atlatıldı. Aşırı sürat ve dikkatsizlik sonucu yaşanan kazada toprak sete çarpan araç yakşaık 15 metre takla atarak tavanı üzerinde durabildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bu sabah saat 09:30 sıralarında, yapım aşamasında olup trafiğe kapalı olan Lefkoşa Çevre yolu üzerinde, 36 yaşındaki Kamel Alsafadi yönetimindeki HG 091 plakalı salon araç ile aşırı sürat ve dikkatsizce seyrettiği sırada şantiye mevkiine geldiği zaman yolun sonunda bulunan toprak sete çarpıp havalandıktan sonra tavanı üzerine devrilmiştir. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu ,Devlet Hastanesi’nde tedavisi halen sürüyor.  Kaza sonrasından Lefkoşa Polis Müdürlüğü Trafik Tahkikat Amiri Mehmet Özatılgan'da kaza yerine giderek incelemelerde bulundu.  Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmekte.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.