Kapalı yolda toprak sete çarpıp havalandı

Henüz trafiğe açılmayan Lefkoşa çevre yolunda sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazası ucuz atlatıldı. Aşırı sürat ve dikkatsizlik sonucu yaşanan kazada toprak sete çarpan araç yakşaık 15 metre takla atarak tavanı üzerinde durabildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bu sabah saat 09:30 sıralarında, yapım aşamasında olup trafiğe kapalı olan Lefkoşa Çevre yolu üzerinde, 36 yaşındaki Kamel Alsafadi yönetimindeki HG 091 plakalı salon araç ile aşırı sürat ve dikkatsizce seyrettiği sırada şantiye mevkiine geldiği zaman yolun sonunda bulunan toprak sete çarpıp havalandıktan sonra tavanı üzerine devrilmiştir. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu ,Devlet Hastanesi’nde tedavisi halen sürüyor. Kaza sonrasından Lefkoşa Polis Müdürlüğü Trafik Tahkikat Amiri Mehmet Özatılgan'da kaza yerine giderek incelemelerde bulundu. Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmekte.