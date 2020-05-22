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Kapalı otelin kumarhanesinde kumar oynarken yakalandılar

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Kapalı otelin kumarhanesinde kumar oynarken yakalandılar

Bakanlar Kurulu kararı gereği kapalı olması gereken Jasmine Court Otel’deki kumarhanede kumar oynayan 7 kişi ve onlara müsaade edip, hizmet sunan 4 kişi tutuklandı.
Girne’deki kumarhanede dün saat 18.00 sıralarında polis tarafından yapılan denetimde, S.L.(E-38), O.E.O (E-36), M.Ö.(E-37), E.A (E-33), H.G (E-27), D.C (E-35) ve M.M ‘nin (E-25) para ve parayı temsil eden fişler karşılığında kumar oynadıkları tespit edildi.
Polis açıklamasında, bahse konu şahıslar ile kumar oynanmasına müsaade eden M.D (E-56), oyun sırasında krupiyerlik ve garson hizmeti veren T.G (E-28), L.P (K-43) ve İ.A’nın (E-31) tutuklandığı belirtildi.
Kumar oynanmada kullanılan malzemelerle zanlıların tasarrufunda bulunan toplam 5 bin 668 TL, 400 Euro, bin 320 ABD Doları ve 200 Sterlin nakit para emare olarak alındı.

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