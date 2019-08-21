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Kapalı kalamıyorum, panik atağım var

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Çalıştığı firma adına sattığı ürünlerin parasını şirkete vermeyerek zimmetine geçiren zanlı Mustafa İlteralp tutuklandı. Mahkemeye çıkarılan İlteralp “Paranın tümünü geri ödemek için süre talep etmiştim” dedi

Kapalı kalamıyorum, panik atağım var
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Evrim KAMALI

Çalışmış olduğu firma adına satışını yaptığı ürünlerin parasını şirket muhasebesine vermeyerek zimmetine geçiren zanlı Mustafa İlteralp tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru Hamza Tarman, olayla ilgili bulguları aktardı. Tarman huzurda bulunan zanlı Mustafa İlteralp’in çalıştığı Semson Ticaret isimli işyerinde Lefkoşa, Girne ve Mağusa’da hastanelere satışını yaptığı tıbbi ameliyat malzemelerinden temin ettiği 283 bin TL’yi sirkat ettiği gerekçesiyle tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının verdiği gönüllü ifadesinin teyit ve tekzibinin yapılması gerektiğini söyleyerek, üç gün tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlı Mustafa İlteralp, “Hatamı kabul ediyorum. Para hırsım yok. Bu işe zaafla başladım. Paranın tümünü geri ödemek için süre talep etmiştim. Kaçacak durumum yok. Kapalı kalamıyorum. Panik atağım var. Bu süreçte tutuklu kalmak istemiyorum. Tahkikatı etkilemeyeceğim” sözlerini söyledi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu, zanlının üç tutuklu kalmasına ayrıca doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi. 

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