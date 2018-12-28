banner237
Atatürk için koştular
Atatürk için koştular
16 0
Dünyanın en dehşet verici hapishanesi
Dünyanın en dehşet verici hapishanesi
13 0
Başbakan’a Dome baskısı
Başbakan’a Dome baskısı
54 0
Yola düşen sandalye zincirleme kazaya neden oldu
Yola düşen sandalye zincirleme kazaya neden oldu
84 0
2018 Mutluluk Raporu'na göre dünyanın en mutlu ülkeleri
2018 Mutluluk Raporu'na göre dünyanın en mutlu ülkeleri
24 0
Çangar, 2019’a da damga vuracak
Çangar, 2019’a da damga vuracak
119 0
TOSFED gecesine, KKTOK damgası
TOSFED gecesine, KKTOK damgası
24 0
Böyle duyarsızlık olmaz
Böyle duyarsızlık olmaz
38 0
banner82

Kanunsuz tabanca tasarrufuna 10 ay hapis

banner27

Alsancak yakınlarında tabanca alışverişi yapılacağı esnada polis ekiplerince yapılan operasyonda ele geçirilen tabanca meselesinde yargılanan Mustafa Baykara,10 hapse mahkum edildi

banner210
Kanunsuz tabanca tasarrufuna 10 ay hapis
banner215

Evrim KAMALI

Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde “Kanunsuz Ateşli Silah Tasarruf, Taşıma” ve “Kanunsuz Patlayıcı Madde Tasarruf, Taşıma” suçlamalarıyla yargılanan sanık Mustafa Baykara aleyhinde verilen karar dün açıklandı. Sanık Baykara, 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Girne Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Nüvit Gazi Hacı, Kıdemli Yargıç Şerife Katip Kır ve Yargıç Hazal Hacımulla’nın huzurunda görüşülen davanın karar oturumunda sanık aleyhinde verilen kararı Kır açıkladı. Kır, sanığın yargılandığı suçların uzun süreli hapislik cezası öngören ciddi ve vahim suçlar olduğunu vurguladı. Kır, sanığın para kazanmak amacıyla kanunsuz yollardan tabanca satmaya çalıştığını söyledi. Kıdemli Yargıç Kır, toplumun huzurunu bozan bu tür suçları işleyen sanıklara hoşgörüyle yaklaşmalarının mümkün olmadığını da sözlerine ekledi. Kır, sanık Mustafa Baykara’nın 10 ay hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı.

Girne Çevre Yolu üzerinde Alsancak yakınlarında tabanca alışverişi yapılacağına yönelik ihbar alan Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi tarafından gerçekleştirilen operasyonda, sanık Mustafa Baykara ile suç ortağı Murat Şengün’ün tasarruflarında 1 adet; kurusıkı tabancadan dönüştürülmüş 7.65 mm çapında canlı mermi atabilen tabanca ile 5 adet 7.65 mm çapında canlı mermi ele geçirilmişti.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.