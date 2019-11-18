Kanunsuz sentetik cannabinoid tasarrufundan 1 tutuklu

Gazimağusa’da ikametgahında cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunan 53 yaşındaki İ.K. tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, önceki gün 13.00 sıralarında İ.K.’nin ikametgahında polis tarafından yapılan aramada, toplam 416 adet üzerlerinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde spreyi bulunan kağıt, 8 adet kesilmiş, üzerinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde spreyi bulunan beyaz kağıt parçaları, 1 adet içerisinde tütün ile karışık üzerinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde spreyi bulunan beyaz kağıt parçalı ucu yanık sarma sigara bulunarak emare olarak alındı. İ.K tutuklandı.