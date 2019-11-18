banner255
banner69
“Kıbrıs’a 300 Bin Ağaç Grubu” fidan dikimine başladı
“Kıbrıs’a 300 Bin Ağaç Grubu” fidan dikimine başladı
10 0
Cami yerine çöplük oldu
Cami yerine çöplük oldu
17 0
 
Garga zirveye kanatlanıyor
Garga zirveye kanatlanıyor
41 0
Mesarya'ya ilk darbe Lapta'dan
Mesarya'ya ilk darbe Lapta'dan
160 0
“Hedefimiz, KKTC’yi marka yapmak”
“Hedefimiz, KKTC’yi marka yapmak”
8 0
Şampiyon zafere sürdü
Şampiyon zafere sürdü
42 0
Kaplan, Boğa'yı pençeledi
Kaplan, Boğa'yı pençeledi
67 0
banner82

Kanunsuz sentetik cannabinoid tasarrufundan 1 tutuklu

banner27

Gazimağusa’da ikametgahında cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunan 53 yaşındaki İ.K. tutuklandı.

Kanunsuz sentetik cannabinoid tasarrufundan 1 tutuklu

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, önceki gün 13.00 sıralarında İ.K.’nin ikametgahında polis tarafından yapılan aramada, toplam 416 adet üzerlerinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde spreyi bulunan kağıt, 8 adet kesilmiş, üzerinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde spreyi bulunan beyaz kağıt parçaları, 1 adet içerisinde tütün ile karışık üzerinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde spreyi bulunan beyaz kağıt parçalı ucu yanık sarma sigara bulunarak emare olarak alındı. İ.K tutuklandı. 

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.