banner255
banner69
“Kıbrıs’a 300 Bin Ağaç Grubu” fidan dikimine başladı
“Kıbrıs’a 300 Bin Ağaç Grubu” fidan dikimine başladı
10 0
Cami yerine çöplük oldu
Cami yerine çöplük oldu
17 0
 
Garga zirveye kanatlanıyor
Garga zirveye kanatlanıyor
41 0
Mesarya'ya ilk darbe Lapta'dan
Mesarya'ya ilk darbe Lapta'dan
160 0
“Hedefimiz, KKTC’yi marka yapmak”
“Hedefimiz, KKTC’yi marka yapmak”
8 0
Şampiyon zafere sürdü
Şampiyon zafere sürdü
42 0
Kaplan, Boğa'yı pençeledi
Kaplan, Boğa'yı pençeledi
67 0
banner82

Kanunsuz avlanan 6 kişi tutuklandı

banner27

Kanunsuz avlanan 6 kişi tutuklandı

Rutin avcı kontrolleri neticesinde ava kapalı bölgede ve araçtan ateş ederek kanunsuz avlanan 6 kişi tespit edilerek haklarında yasal işlem başlatıldı.

Polis açıklamasına göre M.İ.Ö.’nün (E -65)  ava kapalı bölge olan Haspolat Su arıtma tesisleri içerisinde; D.K. (E-47), M.K.(E-48), E.K.(E-65) ve  İ. K.’nin (K-37)  Serhatköy’de sürekli ava kapalı bölgede; K.E.’nin(E-41) ise Çayırova da ava açık bir günde 13 numaralı av bölgesinde tasarrufunda bulundurduğu av tüfeği ile araç içerisinden ateş etmek suretiyle kanunsuz olarak avlandığı tespit edildi.

Polis olaylarla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.