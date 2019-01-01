Kantara-Kaplıca -Ardahan yolunda taş ve toprak kayması

İskele bölgesinde yoğun yağış nedeniyle bazı yollar su altında.

Polis, Tuzluca - Çayırova Anayolu üzerinde, Hüryol Lastik isimli iş yeri önleri, Diner Yağ fabrikası önleri ile Bafra Artemis Çemberinin su altında kaldığını; belediye ekiplerinin su tahliye çalışmamalarına devam ettiğini belirtti.

Açıklamaya göre, Ardahan - Kantara ve Kantara - Mersinlik arası yola taş ve toprak kayması var.

Diğer yandan Kaplıca-Büyükkonuk arası Sennaro Restoran önlerinde yola taş ve toprak kayması oldu.

Polis, sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmelerini istedi.