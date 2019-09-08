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Kantara bölgesindeki yangın kontrol altına alındı

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Kantara bölgesindeki yangın kontrol altına alındı
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Kantara bölgesinde, bugün saat 14.30 sıralarında, verici antenlerin güney batı kısmındaki ormanlık arazide meydana gelen yangın kontrol altına alındı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Kantara dağlık alanda çıkan orman yangını kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor. İlk tespitlere göre çok sayıda çam, selvi ve makilik alan yandı.

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