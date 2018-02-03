Kanlı kıyafetler bulundu

Mağusa’da Nijeryalı Kennedy Taomwabwa Dede’yi kaçırdıktan sonra döverek öldürdükleri iddia edilen 3’ü kız 6 zanlıya 7’şer gün daha tutukluluk verildi. Zanlıların cinayette giydikleri ıslak, çamurlu ve kanlı kıyafetler bir apartmanda bulundu. Cinayette ele başı olduğu belirtilen ve polis tarafından aranan 28 yaşındaki Nidai Şanlı’nın ise Güney’e kaçıp Agia Napa’da saklandığı ortaya çıktı

Gamze PİR BAYKUR

Mağusa’da 5 gün önce Nijerya uyruklu Kennedy Taomwabwa Dede’yi kaçırdıktan sonra Çanakkale Göletinde ciddi şekilde darp ederek öldürdükleri iddia edilen 3’ü bayan 6 zanlı dün yeniden yoğun güvenlik önlemleri altında Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. “Adam öldürme”, “İnsan kaçırma” ve “Ciddi darp” suçlamalarıyla ilgili olarak mahkeme huzuruna çıkarılan zanlı Zekeriya Kurucu, Ozan Körkurt, 16 yaşındaki kız zanlı B.Ç, Onur Körkurt, Aydan Sel ve 17 yaşındaki kız zanlı S.D’nin tutukluluk süresi 7’şer gün daha uzatılırken, ele başı olduğu iddia edilen ve polis tarafından aranan 28 yaşındaki Nidai Şanlı’nın ise Güney Kıbrıs’ta Agia Napa’da olduğu öğrenildi.

Cinayete kurban giden Kennedy Taomwabwa Dede’nin Afrika kökenli arkadaşları dün sabah Mağusa Kaza Mahkemesi önünde toplandı. Mağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri ise olası bir olayı önlemek amacıyla mahkeme önünde ve mahkeme içerisinde yoğun güvenlik önlemleri aldı. 6 zanlının tutukluluk süresinin uzatıldığını öğrenen Dede’nin Afrika kökenli arkadaşları olaysız bir şekilde mahkeme önünden ayrıldı.

OLAYDAN SONRA NİDAİ ŞANLI’NIN EVİNE GİDİP KIYAFETLERİNİ DEĞİŞTİRDİLER

Meselenin tahkikat subayı Müfettiş Erkan Yahat, zanlı Zekeriya Kurucu, zanlı Ozan Körkurt, 16 yaşındaki kız zanlı B.Ç, zanlı Onur Körkurt, zanlı Aydan Sel ve 17 yaşındaki kız zanlı S.D ile halen aranmakta olan zanlı Nidai Şanlı’nın, 29 Ocak tarihinde saat 21:45’te Kali Land bölgesinde bulunan Kuzenler Apartmanı Daire 7’de sakin Kennedy T. Dede’yi evinden zorla ve darp ederek alarak apartman önündeki GU 042 plakalı araca koyup kaçırdıklarını anımsattı. Zanlıların, Dede’yi Çanakkale Göleti’ne götürüp orada ciddi şekilde darp ederek ölümüne neden olduklarını belirten Yahat, zanlıların göletten ayrılarak aranmakta olan Nidai Şanlı’nın evine gittiklerini ve üzerlerinde giydikleri tüm elbiseleri ve ayakkabıları değiştirdiklerini açıkladı. Yahat, zanlı Zekeriya Kurucu, Ozan Körkurt ve B.Ç’nin 30 Ocak tarihinde tespit edilerek tutuklandıklarını, zanlı Onur Körkurt, Aydan Sel ve S.D’nin ise ayni tarihte yasa dışı yollardan Güney Kıbrıs Rum Yönetimine geçtiklerini belirtti. 31 Ocak tarihinde zanlı Zekeriya Kurucu, Ozan Körkurt ve B.Ç’nin mahkeme huzuruna çıkarılıp aleyhlerinde 3 günlük tutukluluk süresi temin edildiğini söyleyen Yahat, ayni tarihte Dede’nin cesedi üzerinde otopsi yapıldığını ve kesin ölüm sebebinin künt kafa ve göğüs travmasına bağlı beyin kanaması olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

ZANLI ONUR KÖRKURT, KIYAFETLERİN YERİNİ SÖYLEDİ

Tahkikat subayı Müfettiş Erkan Yahat, 31 Ocak tarihinde zanlı Aydan Sel’in Pile’de tespit edildiğini, ayni gün zanlı Onur Körkurt ile S.D’nin ise Beyarmudu Kara Giriş Kapısına gelerek polise teslim olduklarını belirterek, 1 Şubat tarihinde mahkeme huzuruna çıkartılıp aleyhlerinde 1 günlük tutukluluk süresinin temin edildiğini anımsattı. 1 Şubat tarihinde zanlı Onur Körkurt’un sorgulandığını belirtti. Zanlı Onur Körkurt’un sorgusu esnasında olay gecesi üzerlerinde giymekte oldukları zanlı B.Ç ve S.D’ye ait elbiseler ve ayakkabıları Mağusa’da bir apartmana sakladığını belirttiğini söyleyen Yahat, konu apartmana gidildiğini ve zanlı Onur Körkurt, B.Ç ve S.D’ye ait elbiseler ve ayakkabıların çamurlu, ıslak ve kimi elbiseler üzerleri kanlı şekilde bulunduğunu açıkladı. Meselenin “Adam öldürme”, “İnsan kaçırma” ve “Ciddi darp” gibi vahim suçlardan oluştuğunu belirten Yahat, 70’e yakın ifade temin edildiğini, 70’e yakın da emare toplandığını söyledi. Yahat ayrıca yine mesele ile ilgili olarak Nidai Şanlı’nın halen arandığını ve bulunması gereken emarelerin olduğunu ifade etti. Yahat, yürütülen tahkikatın selameti açısından tüm zanlıların tutukluluk süresinin 8’er gün daha uzatılmasını talep etti.

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Gökhan Asafoğulları, zanlıların tahkikat maksatları bakımından 7’şer gün süreyle daha poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.

Onur Körkurt



B.C

Zekeriya Kurucu ve Ozan Körkurt

S.D

Aydan Sel

Afrika kökenli bir grup öğrenci, dün mahkeme önünde toplandı

Polis mahkeme önünde geniş güvenlik önlemi aldı