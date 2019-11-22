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Kandırıldığını düşünen turist post cihazını kırdı

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Dereboyu’nda bir telefon dükkanında müşteri olarak bulunan Lizay Schmıtz, aldığı telefonun kendisine pahalı satıldığı gerekçesiyle, post cihazını yere fırlatıp kırdı

Kandırıldığını düşünen turist post cihazını kırdı

Evrim KAMALI

Lefkoşa’da faaliyet gösteren Sarpkan isimli telefon mağazasından almış olduğu telefonun fiyatının düşmesi üzerine daha sonra mağazaya gidip farkını iade edilmesini talep edip rezillik çıkaran zanlı Lizay Schmitz tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Zübeyde Sennaroğlu, olguları aktardı. Polis, 20.11.2019 tarihinde Dereboyu’nda faaliyet gösteren ve işletmeciliğini Güler Beyar Soykır’ın yaptığı Sarpkan isimli telefon dükkanında müşteri olarak bulunan Gönyeli’de sakin zanlı Lizay Schmıtz’in almış olduğu telefonun kendisine pahalı satıldığı gerekçesiyle, masa üzerinde bulunan 240 dolar değerindeki post cihazını kasten ve kanunsuz olarak yere fırlatıp, kırılmasına neden olduğunu mahkemeye aktardı. Polis, zanlının aleyhine başlatılan tahkikatın tamamlandığını belirterek,  turist statüsündeki zanlının davalarında hazır bulunması için mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 3 gün en yakın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, 10 bin TL nakit teminat yatırması ve kalacağını beyan ettiğin ikamet adresinden dışarıya çıkarken izin almasına emir verdi.

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