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Kamyon, salon aracı 5 metre sürükledi

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Kamyon, salon aracı 5 metre sürükledi
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Çatalköy -Değirmenlik Anayolunun Arapköy kavşağında sabah saatlerinde yaşanan kaza ucuz atlatıldı.

Polisten verilen bilgiye göre kaza, bugün saat 09:20 sıralarında, 53 yaşındaki Nazmi Doğan, yönetimindeki 06 GA 6023 plakalı kamyon araç ile Arapköy kavşağından köye doğru dikkatsizce yolun solunu muhafaza etmeden dönüşe geçtiği sırada o esnada Çatalköy -Değirmenlik Anayoluna giriş yapmak için kavşağa yaklaşan 60 yaşındaki Ali Sağır yönetimindeki PH 974 plakalı salon araca çarpıp aracı yaklaşık 5 metre sürükledi.

Kaza sonucu şoka giren PH 974 plakalı araç sürücüsü Ali Sağır kaldırıldığı Girne Dr Akçiçek Hastanesinde yapılan tedasini müteakip müşahede altına alındı.

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