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Kamyon dehşeti

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Ercan - İskele anayolunda aşırı hızla seyreden çakıl yüklü bir kamyon, kontrolden çıkarak yol içerisindeki bir aracın üzerine devrildi. Aracın içerisinde bulunan Yenierenköy'de sakin 55 yaşındaki Kaleil Bowan ve 56 yaşındaki Emine Bowan isimli iki kişi feci şekilde yaşamını yitirdi

Kamyon dehşeti
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Murat Aslan

Ercan - İskele  Anayolu üzerinde faaliyet gösteren Hansoy Petrol istasyonu yakınında, çakıl yüklü bir kamyonun yol içerisine devrilmesi sonucu bir araç kamyonun altında kaldı. Araçta bulunan iki kişi olay yerinde hayatını kaybederken, kamyon sürücüsü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Polisten verilen bilgiye göre dün saat 17:15 sıralarında 57 yaşındaki Ramazan Tomuk’un, Uçanok Şirketine ait olduğu öğrenilen yönetimindeki NF 302 plakalı çakıl yüklü kamyon ile Sınırüstü istikametinden İskele-Karpaz Anayolu istikametine doğru seyrederken Hansoy Petrol İstasyonunun önüne geldiği sırada önünde seyreden başka bir aracı geçerek makas attığı öğrenildi. Tomuk, yönetimindeki çakıl yüklü kamyonla önünde seyreden aracı geçtiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı istikametten gelmekte olan 55 yaşındaki Suriye uyruklu KKTC vatandaşı Kaleil Bowan yönetimindeki FM 897 plakalı aracın üzerine devrildi. Yol ise trafiğe kapatıldı.

ÖLENLER UZUN SÜREN ÇALIŞMA SONUCUNDA ARAÇTAN ÇIKARILDI

Kaza sonrasında olay yerine gelen polis ve İtfaiye ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda kamyon sürücüsü Ramazan Tomuk yaralı olarak kamyondan çıkarıldı ancak kamyon altında kalan araçta kimlerin olduğu ve kaç kişi oldukları tespit edilemedi.

Çakıl yüklü kamyon altında kalan FM 897 plakalı araçta yaşamını yitiren şahıslar uzun süren çalışm a sonucunda araçtan çıkarılırken, hayatlarını kaybedenlerin  Yenierenköy'de sakin 55 yaşındaki Kaleil Bowan ve 56 yaşındaki Emine Bowan isimli şahıslar oldukları tespit edildi.

Polisten verilen bilgiye göre kamyon şoförü Ramazan Tomuk tutuklandı. Yol uzun süren çalışmalar sonrasında akşam saat 21.00 sıralarında trafiğe açılabildi.

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