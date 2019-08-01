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Kamerunlu, Fransız olmaya çalışınca yakalandı

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Fransız pasaportu ile Lokmacı Sınır Kapısı’ndan Güney Kıbrıs’a geçmeye çalışan Kamerunlu Sonkoue Falon Yota tutuklandı

Kamerunlu, Fransız olmaya çalışınca yakalandı
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Evrim KAMALI

Lefkoşa’da başkasına ait Fransız pasaportu ile Lokmacı Sınır Kapısından Güney Kıbrıs’a geçmeye çalışırken tespit edilen zanlı SonkoueFalonYota tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru Gültekin Sancar olayla ilgili bulguları aktardı. Sancar huzurda bulunan zanlı Sonkoue Falon Yota’nın başkasının kimliğine bürünme suçundan methaldar olduğunu söyledi. Polis zanlının 30 Temmuz tarihinde saat 15.00 de Lefkoşa’da tasarrufunda bulundurduğu başkasına ait Fransa pasaportunu Lokmacı Kara giriş kapısında muhaceret görevlisine vererek başkasının kimliğine bürünerek Güney Kıbrıs’a geçmek isterken suçüstü yakalandığını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını zanlının gönüllü ifade vererek suçunu itiraf edip kendisine ait Kamerun pasaportunu polise teslim ettiğini belirterek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlamasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan zanlının ilerde görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile 1 ayı geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.

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