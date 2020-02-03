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Kamera görüntülerine yakalandı

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Afrika uyruklu Emmanuel Bassey, gittiği spor salonunda soyunma odasındaki bankın üzerinde bulunan cep telefonunu çaldı

Kamera görüntülerine yakalandı

Evrim KAMALI

Lefkoşa'da meydana gelen sirkat suçundan tutuklanan Emmanuel Bassey dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Lefkoşa adli şubede görevli polis memuru Okan Özkoçak zanlının 30 Aralık 2019 yarhinde meydana gelen sirkat suçundan yakalandığını söyledi. Polis, huzurunuzda bulunan zanlı Emmanuel Bassey sirkat suçundan yakalandığını söyledi. Polis, zanlının 30 Aralık 2019 tarihinde bir spor salonu içerisindeki soyunma odasındaki bankın üzerindeki Bashir Ahmede ait samsung A50 marka cep telefonu sirkat ettiğini, 1 Şubatta temin edilen kamera görüntülerinden tespit edilerek mahkeme emri gereği tutuklandığını söyledi. Polis, aynı gün zanlının evinde yapılan aramada emarenin bulunmadığını, zanlının bazı beyanlarda bulunduğunu, soruşturmanın devam ettiğini, kayıp telefonun arandığını belirterek, zanlının 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu, zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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