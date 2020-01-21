banner255
banner69
73 0
Geçitkale Belediyesi’ne alkış
Geçitkale Belediyesi’ne alkış
191 0
 
Tüp gaza bir zam daha
Tüp gaza bir zam daha
152 0
Hamitköy'de, Kone ve Camara imzaladı
Hamitköy'de, Kone ve Camara imzaladı
126 0
Avustralya'yı bu kez de dolu vurdu
Avustralya'yı bu kez de dolu vurdu
57 0
Ağaçlar şöminelere kurban ediliyor
Ağaçlar şöminelere kurban ediliyor
32 0
Fikro'yu andılar
Fikro'yu andılar
216 0
banner374

Kalp krizi geçirince zincirleme kazaya neden oldu

banner27

Kalp krizi geçirince zincirleme kazaya neden oldu

Gazimağusa’da bugün öğle saatlerinde trafikte kalp krizi geçiren 47 yaşındaki Murat Aydar, 6 aracın hasar gördüğü zincirleme  trafik kazasına sebep oldu. 
Polis Basın Bültenine göre, kaza sonucu yaralanan Aydar, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilerek, “kafa travması ve kalp krizi” teşhisi ile yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı. 
Kaza, saat 14.00 sıralarında Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarı üzerinde Murat Aydar’ın, yönetimindeki CS 803 plakalı araç ile sulu çember istikametine seyrettiği sırada Telefon Dairesi önlerinde direksiyon basında aniden rahatsızlanması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçmesi neticesinde oldu. 
Aydar’ın aracı Uğur Zaferdemir (E-28) yönetimindeki LD 101 plakalı araç ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce savrulan LD 101 plakalı araç, Didem Kutgün (K-28) yönetimindeki PU 125 plakalı araca çarptı. PU 125 plakalı araç da park halinde bulunan RL 852 plakalı araca, RL852 plaklı araç da arkasında park halinde bulunan ML 473 plakalı araca, ML 473 plakalı araç ise RZ 444 plakalı araca çarpıp durdu. 

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.