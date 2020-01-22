banner255
banner69
Ocak, Gürcistan'dan takviye yaptı
Ocak, Gürcistan'dan takviye yaptı
103 0
90 0
 
Geçitkale Belediyesi’ne alkış
Geçitkale Belediyesi’ne alkış
453 0
Tüp gaza bir zam daha
Tüp gaza bir zam daha
187 0
Hamitköy'de, Kone ve Camara imzaladı
Hamitköy'de, Kone ve Camara imzaladı
169 0
Avustralya'yı bu kez de dolu vurdu
Avustralya'yı bu kez de dolu vurdu
58 0
Ağaçlar şöminelere kurban ediliyor
Ağaçlar şöminelere kurban ediliyor
35 0
banner374

Kalp krizi geçiren sürücü kazaya neden oldu

banner27

Gazimağusa’da dün direksiyon başında kalp krizi geçiren araç sürücüsü, kazaya neden oldu.

Kalp krizi geçiren sürücü kazaya neden oldu

Kaza saat 14:00 sıralarında İsmet İnönü Bulvarı üzerinde meydana geldi.

47 yaşındaki Murat Aydar, yönetimindeki CS 803 plakalı araç ile Sulu Çember istikametine seyrettiği sırada, Telefon Dairesi önlerine geldiği zaman, direksiyon basında aniden rahatsızlanması sonucu, direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçmesi neticesinde, o esnada Anıt Çember istikametine doğru seyretmekte olan 28 yaşındaki Uğur Zaferdemir yönetimindeki LD 101 plakalı araç ile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce ileriye doğru savrulan LD 101 plakalı araç, o esnada aynı istikamette doğru seyreden 28 yaşındaki Didem Kutgün  yönetimindeki PU 125 plakalı aracın sağ arka kısmına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce ileriye savrulan PU 125 plakalı araç cadde üzerinde Hamit Bedel Optik önlerinde park halinde bulunan RL 852 plakalı araca, RL 852 plakalı araç geriye savrularak arkasında park halinde bulunan ML 473 plakalı araca, ML 473 plakalı araç ise RZ 444 plakalı araca çarpıp durdu.

 Kaza sonucu yaralanan Murat Aydar, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından,  Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilerek kafa travması ve kalp krizi  teşhisi ile yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.