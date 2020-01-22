Kalp krizi geçiren sürücü kazaya neden oldu

Gazimağusa’da dün direksiyon başında kalp krizi geçiren araç sürücüsü, kazaya neden oldu.

Kaza saat 14:00 sıralarında İsmet İnönü Bulvarı üzerinde meydana geldi.

47 yaşındaki Murat Aydar, yönetimindeki CS 803 plakalı araç ile Sulu Çember istikametine seyrettiği sırada, Telefon Dairesi önlerine geldiği zaman, direksiyon basında aniden rahatsızlanması sonucu, direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçmesi neticesinde, o esnada Anıt Çember istikametine doğru seyretmekte olan 28 yaşındaki Uğur Zaferdemir yönetimindeki LD 101 plakalı araç ile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce ileriye doğru savrulan LD 101 plakalı araç, o esnada aynı istikamette doğru seyreden 28 yaşındaki Didem Kutgün yönetimindeki PU 125 plakalı aracın sağ arka kısmına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce ileriye savrulan PU 125 plakalı araç cadde üzerinde Hamit Bedel Optik önlerinde park halinde bulunan RL 852 plakalı araca, RL 852 plakalı araç geriye savrularak arkasında park halinde bulunan ML 473 plakalı araca, ML 473 plakalı araç ise RZ 444 plakalı araca çarpıp durdu.

Kaza sonucu yaralanan Murat Aydar, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilerek kafa travması ve kalp krizi teşhisi ile yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.