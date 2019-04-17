Kalkınma Bankası’nı 5 milyon TL dolandırdılar

Minareliköy’de Mavi Kalem Öğrenci Yurdu’nun hissedarı olan Fatma Bayar’ın adına sahte vekaletname düzenleyip, sahtekarlıkla 5 milyon TL temin etmekle suçlanan Murat Durman, Soner Türkel ve Cemalettin Uygun tutuklandı

Evrim KAMALI

Minareliköy’de faaliyet gösteren Mavi Kalem Öğrenci Yurdu’nun hissedarı olan Fatma Bayar’ın adına sahte vekaletname düzenleyip, sahtekarlıkla yaklaşık 5 milyon TL temin etmekle suçlanan zanlı Murat Durman, Soner Türkel ve Cemalettin Uygun tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili olarak yeminli şahadet veren polis memuru Yücel Kuşcuoğlu, zanlıMurat Durman’ın Demirhan’da noter olan Soner Türkel’in huzurunda hazırlandığını gösteren KKTC Kalkınma Bankası’ndan Mavi Kalem Şti. için para çekilmesi için hazırlanan vekaletname üzerine “vekaleti veren” kısmına şirketin hissedarı olan Fatma Bayar adına sahte imza atıp sahteleyerek, 5 farklı tarihte toplam 4 milyon 888 bin 662 TL kredi temin ettiklerini söyledi.

Kuşcuoğlu, zanlı Murat Durman’ın konu evrakları zanlı Cemalettin Uygun’dan aldığını beyan ettiğini belirtti. Kuşcuoğlu, Murat Durman’ın gönüllü ifade verdiğini belirterek, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların iki gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların iki gün tutuklu kalmasına emir verdi.

BANKADAN AÇIKLAMA

Öte yandan Kalkınma Bankası Genel Müdürü Saffet Barutcu, bir şirkete yurt yatırımı amacıyla kullandırılan kredi için hazırlanan sahte vekaletnamenin hazırlanması ile bankanın bir ilgisinin bulunmadığını kaydetti.

Barutcu yazılı açıklamasında, dün çeşitli basın bildirimlerinde ve sosyal medyada gündeme gelen “Kalkınma Bankası’ndan sahtekârlıkla 5 Milyon TL temin edildiği” yönündeki açıklamalarla ilgili olarak kamuoyunu bilgilendirme adına bir açıklama yapma gereğinin hasıl olduğunu belirtti.

Kalkınma Bankası Genel Müdürü Barutcu şunları kaydetti:

“Bahse konu şirket yurt yatırımı yapmak amacıyla KKTC Kalkınma Bankası’na başvuru yapmış ve şirkete, yapılan değerlendirmeler sonunda 5.100 milyon TL kredi onaylanmıştır. Onaylanmış olan kredi, banka yasa ve tüzükleri çerçevesinde, hak ediş karşılığı şirket adına kayıtlı gayrimenkul ve üzerine yapılmakta olan yurt binası ipotek alınarak kullandırılmıştır.

Söz konusu kredinin kullandırımı, hissedarlardan ikisinin bankaya sunmuş oldukları, noter tasdikli vekaletname kapsamında sonuçlandırılmıştır. Bu çerçevede bankanın bahse konu sahte vekaletnamenin hazırlanması ile bir ilgisi bulunmamaktadır, yasa gereği vekaletnameler yetkili bir noter tarafından tasdik edilmesi sonrasında kullanılmaktadır.

Konunun kamuoyunda farklı şekilde algılanmaması adına bu açıklama yapılmıştır.”