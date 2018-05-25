Kalkanlı’nın arabası yakıldı

Vergi Dairesi Müdürü Özdemir Kalkanlı’nın arabası dün sabaha yakın kundaklandı

Gelir ve Vergi Dairesi Müdürü Özdemir Kalkanlı'nın arabası sabaha karşı Kalkanlı'daki evinin avlusunda park halindeyken alev aldı.

Polis olayın kundaklama olduğunu açıkladı.

Kalkanlı’da sabaha karşı saat 02.45 sularında Özdemir Kalkanlı’nın sorumluluğunda bulunan JY 861 plakalı salon araç, evinin avlusunda park halinde bulunduğu sırada meçhul şahıs veya şahıslar tarafından üzerine muhtemelen yanıcı madde dökülüp ateşe verilmek suretiyle kasti hasara uğratıldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, polis soruşturmasının devam ettiği bildirildi.

Kalkanlı’ya ait evde bulunan üç araç içerisinde yer alan arabanın alev almasının ardından, aile bireyleri diğer araçları güçlükle yanmaktan kurtardı.

Güzelyurt Polis Müdürlüğü sabaha karşı saat 02.45 sularında yaşanan olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Öte yandan Gelir ve Vergi Dairesi Çalışanları Sendikası (Vergi-Sen), bugün Lefkoşa Şubesi’nde 5 saatlik grev yapacak.

Vergi-Sen Genel Sekreteri Ediz Uzun, “bir süredir daire çalışanı ve müdürüne yapılan baskı, şantaj ve karalamaya yönelik haberler ile Gelir ve Vergi Dairesi Müdürünün aracının kundaklanmasını” protesto ve kınama amacıyla 08.00–13.00 saatleri arasında grev yapılacağını açıkladı.

Uzun, basın açıklamasınıngrevyerinde09.00’da yapılacağını da ekledi.