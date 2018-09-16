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Kalkanlı girişinde ölümlü kaza

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Kalkanlı girişinde ölümlü kaza
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Girne-Güzelyurt Anayolu’nun Kalkanlı girişinde günün ilk dakikalarında iki aracın kafa kafaya çaprpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında Güzelyurt’ta sakin Metin Atalay hayatını kaybetti.

Polisten verilen bilgiye göre kaza bugün saat 00:20 sıralarında, Girne-Güzelyurt Anayolu 37–38 kilometrelerinde Kalkanlı girişinde yönetimindeki EP 365 plakalı salon aracı ile kuzey istikametine doğru seyreden Güzelyurt’ta sakin 52 yaşındaki Kemal Tekeş gidiş istikametine göre sağa meyilli viraja geldiğinde mümkün mertebe yolun solunu tutmayarak viraj üzerinde sağ tarafa geçmesi ile o sırada karşı yönden gelip güney istikametine doğru seyreden Güzelyurt’ta sakin 50 yaşındaki Salih Karapaşa yönetimindeki ZPD 049 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu yüz yüze çarpışmalarıyla yaşandı.

Kaza sonucu EP 365 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Güzelyurt’ta sakin Metin ATALAY (E-51) ise kaza mahallinde yaşamını yitirdi. EP 365 plakalı araç sürücüsü Kemal Tekeş aynı araçta yolcu olarak bulunan Güzelyurt’ta sakin Samet Çakır, ZPD 049 plakalı araç sürücüsü Salih Karapaşa, ayni araçta yolcu olarak bulunan Güzelyurt’ta sakin Gökmen Kan, Güzelyurt’ta sakin Mehmet Yüksel Gelmen , Güzelyurt’ta sakin Ali Kaba ağır yaralanarak kaldırıldıkları Lefkoşa Devlet Hastanesi Acil Serviste Müşahede altına alındılar.

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