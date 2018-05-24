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Kalkalı'da şüpheli araç yangını

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Kalkalı'da şüpheli araç yangını
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Kalkanlı da, Gelir ve Vergi Dairesi Müdürü 54 yaşındaki Özdemir Kalkanlı’nın sorumluluğunda bulunan JY 861 plakalı araba evin bahçesinde henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın sonucu yanarak zarar gördü. 
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bugün 02.45 civarında çıkan yangın Güzelyurt İtfaiye Şubesi tarafından söndürüldü. 
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
 

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