banner255
Gol yok, avantaj yok
Gol yok, avantaj yok
31 0
71 0
 
Tükenmişlik sendromu ile başa çıkmanın 11 yolu
Tükenmişlik sendromu ile başa çıkmanın 11 yolu
49 0
Sirkenin Akla Gelmeyecek Faydaları
Sirkenin Akla Gelmeyecek Faydaları
51 0
Bu sürücünün ayrıcalığı ne?
Bu sürücünün ayrıcalığı ne?
217 0
Hentbolun süperi UKÜ
Hentbolun süperi UKÜ
18 0
Bu aracın lastikleri acaba altından mı?”
Bu aracın lastikleri acaba altından mı?”
13 0
banner82

Kaldırım taşına çarpıp takla attı

banner27

Mağusa İskele anayolu St. Barnabas Kilisesi çemberinde yoldan çıkan araç, kaldırım taşına çarpıp takla attı. Kazada iki kişi yaralandı

banner262
Kaldırım taşına çarpıp takla attı
banner267

 

Gazimağusa İskele anayolunda dün meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Kaza saat 15:30 sıralarında St. Barnabas çemberinde meydana geldi.

32 yaşındaki Veliha Özfuttu, yönetimindeki NK 615 plakalı salon araç ile İskele’ye doğru seyrettiği sırada St. Barnabas çemberine geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda bulunan kaldırım taşına çarpıp takla attı.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Veliha Özfuttu ve araçta yolcu olarak bulunan 69  yaşındaki Ayşe Özfuttu,  Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.