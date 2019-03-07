Gazimağusa İskele anayolunda dün meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.
Kaza saat 15:30 sıralarında St. Barnabas çemberinde meydana geldi.
32 yaşındaki Veliha Özfuttu, yönetimindeki NK 615 plakalı salon araç ile İskele’ye doğru seyrettiği sırada St. Barnabas çemberine geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda bulunan kaldırım taşına çarpıp takla attı.
Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Veliha Özfuttu ve araçta yolcu olarak bulunan 69 yaşındaki Ayşe Özfuttu, Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.