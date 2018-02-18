Kahveye uyuşturucu operasyonu

Kanlıköy’de, Selahaddin Çakmak’ın ikametgâh olarak da kullandığı bir kahveye yapılan baskında polis uyuşturucu madde buldu. Meseleye bağlantılı görülen altı kişi tutuklandı

Evrim KAMALI

Kanlıköy’de, 22 yaşındaki zanlı Selahaddin Çakmak’ın ikametgâh olarak da kullandığı bir kahveye yapılan baskında polis uyuşturucu madde buldu. Meseleye bağlantılı görülen zanlılar Salahattin Çakmak, 40 yaşındaki Veli Gül, 22 yaşındaki Cem Günkurt, 21 yaşındaki Oğuzhan Uşaklı, 20 yaşındaki Görkem Koyuncu ve 21 yaşındaki Mehmet Aslan tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis çavuşu Erkan Karam, mahkemede verdiği ifadede zanlıların kanunsuz uyuşturucu madde (Hint Keneviri) “Alma”, “Verme” ve “Tasarruf” suçlarından methaldar olduklarını söyledi.Karam, Narkotik Şube’de görevli bir polis ekibinin önceki akşam Bağdagül Sokak, No: 10 Kanlıköy’de operasyon düzenlendiğini ve zanlıların suçüstü yakalanarak 5 gram Hintkeneviri ele geçirildiğini söyledi. Polis Narkotik ekipleri önceki akşam Kanlıköy’de bir evde uyuşturucu satışı olacağı bilgisi üzerine Selahattin Çakmak’ın kaldığı eve operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda, Selahattin Çakmak, Veli Gül, Cem Daniel Günkurt, Oğuzhan Uşaklı, Görkem Koyuncu ve Mehmet Tuna Han Aslan’ı suçüstü yakalandığını belirten polis baskın anında polisi gören Veli Gül’ün tasarrufunda bulunan 2 gram uyuşturucu maddeyi tuvalete atarak sifonu çektiğini söyledi. Polis Gülün imha etmeye çalıştığı uyuşturucu maddenin atık su borusu içerisinde tespit edilerek emare yapıldığını belirtti. Polis mesele ile ilgili olarak yapılan ileri soruşturmada zanlı Cem Daniel Günkurt’un ikametgahında yapılan aramada ise yatak odasında tabak içerisinde yaklaşık 1 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ve bir adet hassas terazi bulunduğunu söyledi. Polis zanlı Günkurt’un üzerinde ise uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 250 TL nakit para ele geçirildi. Polis çavuşu karar zanlılar Oğuzhan Uşaklı, Görkem Koyuncu ve Mehmet Tuna’nın gönüllü ifade verdiğini ve vermiş oldukları ifadelerin teyit tekzip edileceğini belirterek soruşturma maksatlı zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Rauf Kürşad, soruşturmanın devam ettiğine dikkati çekerek zanlıların 3’er gün süreyle poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.