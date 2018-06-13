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Kafadar gençler hırsızlıktan tutuklandı

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Lefkoşa’da üç mağazadan toplam bin TL değerinde kıyafet ile ayakkabı çalan 20 yaşlarındaki üç genç tutuklandı

Kafadar gençler hırsızlıktan tutuklandı
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Evrim KAMALI

Lefkoşa’da üç mağazadan toplamda bin TL değerinde kıyafet ile ayakkabı çalan 20 yaşlarındaki Ahmet Muçan , Hasan Eskiocak, Ali Özgen ve Uğur Arslan tutuklanarak dün Lefkoşa’da mahkemeye huzuruna çıkarıldı.

Polis Memuru Umut Kulle, zanlıların 11 Haziran tarihinde Lefkoşa’da Şht. Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi üzerinde bulunan China Bazaar isimli işyerinden 1 çift terlik, 2 çift spor ayakkabı çaldıklarını söyledi. Polis, mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmada, zanlıların aynı gün Metropol yolu üzerinde bulunan Waikiki mağazasından  1 adet t-shirt, Mavi Mağazasından 3 adet gömlek ve 1 adet şortu çaldıklarını belirtti. Zanlıların önceki gün tutuklandığını kaydeden polis,ifade vererek suçlarını kabul ettiklerini, dört zanlının da üniversite öğrencisi olduğunu belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme her zanlının 500 TL nakit teminat yatırması şartı ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.

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