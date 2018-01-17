Kafa atarak darp etti

Mağusa’da kız arkadaşını rahatsız ettiği gerekçesiyle Adem Çoban’ı kafa atarak ciddi şekilde darp ederek burnunu kıran Emrah Keser tutuklandı

Gamze PİR BAYKUR

Mağusa’da kız arkadaşını rahatsız ettiği gerekçesiyle Adem Çoban’ı ciddi şekilde darp ederek burnunun kırılmasına neden olan Emrah Keser tutuklandı. “Ciddi darp” ve “Vahim zarar” suçlamasıyla ilgili olarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Keser, tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı.

Meselenin tahkikat memuru Anıl Uzal, zanlı Emrah Keser’in 15 Ocak tarihinde eğlenmek amacıyla gittiği “Club Boom” isimli diskonun önünde kız arkadaşını rahatsız ettiği gerekçesiyle konu diskoda görevli olan Adem Çoban’ın yüzüne kafa atarak ciddi şekilde darp ettiğini ve burun kemiğini kırdığını açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın tamamlandığını belirten Uzal, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Gökhan Asafoğulları, zanlı Emrah Keser’in kimlik, pasaport ve seyahat belgelerine el konularak KKTC dışına çıkışının men edilmesine, 3 bin TL nakdi teminat ödemesine, 1 KKTC vatandaşının 50 bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesine ve haftada 1 gün en yakın polis karakoluna giderek ispatı vücutta bulunmasına emir verdi.