Gazimağusa'nın Glapsides Plajı'nda dün akşam üzeri aracına giderken aniden rahatsızlanarak hayatını kaybeden Kadriye Tanay'ın ölüm sebebi belirlendi.

Polisten verilen bilgiye göre, dün saat 17:30 sıralarında Gazimağusa’da Glapsides plajında, 64 yaşındaki Kadriye Tanay aracına yürüyerek gittiği bir sırada aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdiği belirtilirken Tanay'a bugün Gazimağusa Devlet Hastahanesi’nde yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “Beyin ödemi aort damarının yırtılması sonucu gelişen kalp tamponadı” sonucu olduğu tespit edildi.