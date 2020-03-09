Kadınlar Günü'nde cinayete kurban gitti

Girne'de dün akşam saatlerinde yaşanan sokak ortasında bıçaklama sonucunda ağır yaralanan Elif Lort kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

CİNAYET NASIL OLMUŞTU?

Girne'de Şht. Nahit Hasan Sokak üzerinde, dün akşam, saat 20:45 sıralarında, 41 yaşındaki A.Ç. , henüz tespit edilemeyen sebepden dolayı tartıştığı 45 yaşındaki Elif LORT'u tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu bıçak ile vücudunun muhtelif yerlerinden bıçaklayarak ağır sekilde yaraladı.

Elif LORT kaldırıldığı Girne Dr Akçiçek Hastanesinde yapılan ilk yardım tedavisinin ardından Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi.