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Kadına şiddette her gün yeni vaka

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Ayrıldığı eşinin gece dışarı çıkmasına izin vermeyen Eşref Erensu, kadının eğlenmek için gittiği meyhaneyi bastı. Masaya vurup kadını “seni masaya gömerim, seni vururum” diye ölümle tehdit eden zanlı tutuklandı

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Kadına şiddette her gün yeni vaka
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Evrim KAMALI

Ayrıldığı eşinin gece dışarı çıkmasına izin vermeyen ve arkadaşları ile Cumartesi gecesi meyhanede eğlenirken olay çıkarıp günlerdir isminin baş harfleri C.A, isimli kadını öldürmekle tehdit eden Eşref Erensu, dün sabahın erken saatlerinde tutuklandı. Zanlı dün tutuklama talebi ile Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Kadına Karşı Şiddete Müdahale Şubesi’nde görev yapan polis memuru Ayça Soykara, zanlı Eşref Erensu’nun “Telefonda tacizlik” ve “Şiddet tehdidi” suçlarından tutuklandığını anlattı. Soykara, önceki gün saat 16.00 sıralarında C.A.’nın Kadına Karşı Şiddete Müdahale Şubesi’ne giderek eski eşi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu ve yapılan şikâyet üzerine polisin gerekli önlemi aldığını söyledi. Soykara, zanlının eski eşinin eğlendiği meyhaneyi basarak elleri ile masaya vurup eşine, “masaya gömerim seni sana dışarı çıkmayacaksın demiştim, seni vuracağım dışarı çıkarsan” diyerek şiddet tehdidinde bulunduğunu kaydetti. Olaya müdahale ederek kadını meyhaneden uzaklaştırdıklarını kaydeden Soykara, zanlının ise olay yerinden kaçtığını ifade etti. Soruşturma memuru Soykara, zanlının 2017 yılı ve 2018 yılında benzer suçlardan 4 ayrı davası olduğunu ifade ederek, zanlının C.A.’ya mahkeme emri ile yaklaşmama kararı olduğunu söyledi. Alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu kaydeden Soykara, soruşturmanın selameti için 1 gün tutukluluk talebinde bulundu.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu, zanlı aleyhindeki soruşturmanın devam ettiğine dikkati çekerek 1 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

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