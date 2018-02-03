Kadına saldırıp çanta çaldı

Lefkoşa’da bir kadın, arabasının içerisinde saldırıya uğradı ve çantası çalındı. Kamera kayıtlarından tespit edilen saldırgan, çok geçmeden yakalandı

Evrim KAMALI

Lefkoşa’da Buşra Yüksel adlı kadın arabasının içerisinde saldırıya uğradı ve çantası çalındı.

27 Ocak’ta saat 00:30 sıralarında, Köşklüçiftlik Tuna Sokak’ta yer alan olayda, Buşra Yüksel, park halindeki aracı içerisinde beklerken, kendisine yumruk atılarak, yan koltukta bulunan çantası çalındı.

Olayının zanlısı 24 yaşındaki Ümit Yıldırım kamera kayıtlarından tespit edilerek tutuklandı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis çavuşu Ahmet Kavan olayla ilgili bulguları aktardı. Kavan huzurda bulunan zanlı Ümit Yıldırım’ın 27 Ocak tarihinde saat 00.10 sıralarında Lefkoşa’da Tuna Sokak üzerinde park halinde bulunan araç içerisinde oturmakta olan B.Y isimli kadını ciddi şekilde darp ettiğini söyledi. Polis zanlının olayın akabinde müştekinin yanında bulunan ve içerisinde 400 TL değerinde muhtelif giyim, parfümeri ve makyaj malzemesini, çalarak soygun suçunu işlediğini mahkemeye aktardı. Polis zanlının bölgede bulunan kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu tutuklandığını ve çalmış olduğu eşyalarında olay yerinin yaklaşık 100 metre ilerisinde atılı vaziyette bulunarak emare yapıldığını söyledi. Polis zanlı aleyhinde başlatılan soruşturmanın devam ettiğini zanlının gönüllü ifadesinin teyit tekzip edileceğini belirterek soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının soruşturma maksatlı ilk etap da 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.