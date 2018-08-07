Kadın cinayetine 35 yıl hapis

Mağusa’da geçtiğimiz yıl Halime Çetin’i öldüren Hayrettin Özcömert hakkındaki dava sonuçlandı.

Mağusa Kaza Mahkemesi Hayrettin Özcömert’i “Taammüden adam öldürme” ve “Adam öldürme" suçlarının da içerisinde bulunduğu 10 davadan 35 yıl hapse mahkum etti. Hayrettin Özcömert 5 Ekim 2017 tarihinde eski sevgilisi Halime Çetin’i av tüfeği ile öldürmüş ardından kendi canına kıymak istemişti.