Kadın cinayetine 35 yıl hapis

Mağusa Kaza Mahkemesi Hayrettin Özcömert’i “Taammüden adam öldürme” ve “Adam öldürme" suçlarının da içerisinde bulunduğu 10 davadan 35 yıl hapse mahkum etti. Hayrettin Özcömert 5 Ekim 2017 tarihinde eski sevgilisi Halime Çetin’i av tüfeği ile öldürmüş ardından kendi canına kıymak istemişti.
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