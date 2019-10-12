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Kaçaklara af yok

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Lefkoşa’da asayiş ve trafik denetimleri aralıksız sürüyor

Kaçaklara af yok
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Lefkoşa’da polisin gerçekleştirdiği asayiş ve trafik denetiminde, bölgede faaliyet gösteren kumarhane ve gece kulüpleri kontrol edildi. 

Yapılan kontrollerde kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak toplam 21 kişi tespit edilerek, haklarında yasal işleme gidildi. 2 kişi KKTC’de izinsiz ikametten, 1 kişi ise KKTC’den ihraç edilmesi için aranan şahıs olmaktan tutuklandı. 

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimler sonucu, 700 araç kontrol edilerek, suç işlediği tespit edilen 153 araç sürücüsü çeşitli suçlardan dolayı rapor edildi. 

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