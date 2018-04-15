Kaçak yaşamla mücadelede denetimler arttı

Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, İskele ve Güzelyurt bölgelerinde bugün farklı saatlerde gerçekleştirilen denetimlerde trafik ve muhaceret polislerinin yanı sıra, Çalışma Dairesi, İzin Kurulu, Sosyal Sigortalar Kurumu, Trafik Dairesi personelleri de görev yaptı

Kaçak yaşamla mücadele kapsamında, Polis Genel Müdürlüğü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Çalışma Dairesi, Sosyal Sigortalar Kurumu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Trafik Dairesi ile İzin Kurulu ekiplerince ülke genelinde başlatılan denetimler sürüyor.



Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, denetimler kapsamında polis tarafından durdurulan otobüs/minibüs vb yolcu taşımacılığı yapan araçlar ile kamyon/kamyonet vb iş araçlarına ait evrak kontrolünün yanı sıra, sürücülerin/çalışanların muhaceret, çalışma, ikamet izinleri paydaş gruplarca kontrol ediliyor.



Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, İskele ve Güzelyurt bölgelerinde bugün farklı saatlerde gerçekleştirilen denetimlerde trafik ve muhaceret polislerinin yanı sıra, Çalışma Dairesi, İzin Kurulu, Sosyal Sigortalar Kurumu, Trafik Dairesi personelleri de görev yaptı.



TOPLAM 235 ARAÇ...



Ülke genelinde, beş ilçede gerçekleştirilen denetimler sonucu toplam 235 araç kontrol edilirken, suç işlediği tespit edilen 26 araç sürücüsü polis tarafından rapor edildi.



Denetimlerde ayrıca, diğer kurum yetkileri tarafından, polis tarafından durdurulan araç sürücüleri ve yolcuların; çalışma, ikamet ve muhaceret izinleri, sosyal sigorta yatırımları, işletme izinleri vb konulardaki yükümlülüklerini yerine getirip getirmediklerine bakıldı.



Açıklamada, önceden belirlenen program çerçevesinde, denetimlere ileriki günlerde hafta içi ve hafta sonları olmak üzere devam edileceği belirtildi.



Polis tarafından rapor edilen suçların dağılımı şöyle:



Mesleki sürüş ehliyetsiz araç kullanmak 11, seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak1, süratli araç kullanmak 3, "B" özel işletme izinsiz araç kullanmak 2, "A" yol kullanma izinsiz araç kullanmak 3, yıpranmış lastikle araç kullanmak 1, fazla yolcu taşımak 1, plaka kurallarına aykırı plaka bulundurmak 3 ve takside yolcu taşıdığı sırada taksimetreyi çalıştırmamak 1.